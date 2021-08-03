برنامج سكني : إنجاز 4 مشاريع في الشرقية توفر 1250 وحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن برنامج سكني وصول نسب الإنجاز في أربع مشاريع سكنية للوحدات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية إلى 100%، فيما تجاوزت نسب الإنجاز في 3 مشاريع أخرى 90% تمهيداً لبدء تسليمها للأسر المستفيدة، في إطار حرص البرنامج على تمكين مستفيديه من تملك المسكن الأول ضمن حلوله وخياراته المتنوعة.

مشاريع برنامج سكني في الشرقية

وأوضح برنامج سكني أن المشاريع السكنية التي اكتمل إنجازها في ضاحية الواجهة – التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان – هي مشروع “نساج تاون” الذي يوفر 674 وحدة سكنية، ومشروع “واحة مدى” الذي يخدم 282 أسرة، ومشروع “فلل البيرق” بالمبرز الذي يتيح 178 وحدة سكنية للمستفيدين، إضافة إلى مشروع “سرايا الغروب” الذي يوفر 116 وحدة سكنية.

وأشار البرنامج إلى أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90% هي مشروع “القطيف البدراني” الذي يوفر 196 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 92%، ومشروع “فلل البيرق” بالدمام الذي بلغت نسبة إنجازه 91% ويوفر 959 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع “مد” الذي يتيح 728 وحدة سكنية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90%.

خيارات وحلول متعددة

وتشهد المنطقة الشرقية تنفيذ نحو 34 مشروعًا سكنيًّا توفر أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة من أصل 144 ألف وحدة سكنية تتوزع في 101 مشروع يتيحها “سكني” للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة، إضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرضا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.



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