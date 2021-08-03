لأول مرة.. السماح لأبناء حميدان التركي بحضور الجلسة وترقب حكم اللجنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتهت قبل قليل جلسة الإفراج المشروط عن متابعات الخليج 365 حميدان التركي الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الأمريكية بحضور أبنائه.

وقال تركي حميدان عبر تويتر : انتهت قبل قليل جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مرة سُمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا.

وتابع سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة.

خيارات الإفراج عن حميدان التركي

وكان تركي قال قبل الجلسة إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة للتعامل مع قضية والده تتمثل في 3 خيارات كما يلي:

١- قبول طلب الإفراج المشروط.

٢-رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

٣- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى.

رحلة الإفراج المشروط

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

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