أين اختفى عطارد ؟ فلكية جدة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب عطارد لم يعد مرئياً في الوقت الحالي نظراً لقربة من الشمس حيث يبعد عنها 6 درجات فقط كما ظهر في الصورة التي التقطت بواسطة مرصد سوهو الفضائي التابع لوكالة ناسا، ويلاحظ أيضاً وجود انبعاث كتلي إكليلي سحابة من الغاز المتاين نحو تندفع من يمين قرص الشمس.

مرور عطارد خلف الشمس:

وأشار إلى أن الانبعاث ليس فعلياً في اتجاه عطارد، فالكوكب في الجانب البعيد من مداره، ويستعد للمرور خلف الشمس – الاقتران العلوي – ولكن نظراً لأن الانبعاث عبر بيننا وبين عطارد، فذلك صنع ذلك التصور.

أقرب مسافة للشمس:

وأشار إلى أن أصغر كواكب المجموعة الشمسية سيكون في أقرب مسافة ظاهرية من الشمس خلال هذا الشهر أغسطس، حيث سيكون على بعد 1.7 درجة فقط من الشمس، وقبل ذلك سيمر أمام عنقود نجوم النثرة ولكن لا يمكن رؤية هذه الأحداث بالعين المجردة، إلا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو يمكن مشاهدة ومتابعة كل ذلك.

تشوه سطوع الكوكب:

واختتم أبو زاهرة بالقول، بالنسبة للخطوط الأفقية على جانبي كوكب عطارد هي تشوه ناتج عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD المخصصة للتصوير على متن المسبار سوهو، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أكبر مع كوكب الزهرة.

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