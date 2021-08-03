اليوم جلسة حميدان التركي و3 خيارات أمام المحكمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعقد اليوم جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي متابعات الخليج 365 السعودي المعتقل في السجون الأمريكية منذ عدة سنوات، فيما يبتهل أهله ومحبوه إلى الله عز وجل أن يتم الإفراج عنه.

وقبل ساعات أعلنت نورا ، ابنة متابعات الخليج 365 المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة أنها ستحضر الجلسة رفقة أختها أروى وذلك في تغريدة عبر تويتر قالت فيها :” اليوم الثلاثاء، أنا وأروى متوجهين لحضور جلسة البرول مع والدي دعواتكم بالفرج والبشرى”.

خيارات الإفراج عن حميدان التركي

من جهة أخرى قال تركي حميدان إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة للتعامل مع قضية والده تتمثل في 3 خيارات كما يلي:

١- قبول طلب الإفراج المشروط.

٢-رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

٣- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

رحلة الإفراج المشروط

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

قرار المحكمة بتخفيف الحكم

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.



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