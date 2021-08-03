جامعة بيشة : الدراسة الحضورية وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا بحضور وكلاء الجامعة وأعضاء اللجنة، لبحث نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية المتعلقة باستعدادات العام الجامعي الجديد.

جامعة بيشة تطبق الاحترازات

وأقرت اللجنة العودة الحضورية لجميع المراحل الأكاديمية في مقرات الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1443هـ، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص الجامعة على عودة تعليمية صحية وآمنة.

سرعة إكمال الجرعات اللازمة

كما وجهت العمادات والكليات بحث منسوبيها والطلبة إلى سرعة إكمال الجرعات اللازمة ضد فيروس كورونا وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم عبر أحد مراكز اللقاحات المعتمدة ومنها مركز الخدمات الطبية في جامعة بيشة دون الحاجة لحجز موعد مسبق.

تمديد القبول الإلكتروني

وكانت عمادة القبول والتسجيل أعلنت في وقت سابق عن تمديد استقبال طلبات القبول على المقاعد الشاغرة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال المدة من 20-23 ذي الحجة 1442هـ، وذلك على الرابط:

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