، "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".
"القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
06:42 PM
بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام
أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".
، "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.