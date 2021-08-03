محمد بن مسعود - الدمام - وقع بالقرب من محطة مترو خارجه أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 06:31 PM وقع بالقرب من محطة مترو خارجه إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. الكلمات المفتاحية ، إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية ،

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