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حذر موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، بشدة من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.
وذكر الموقع أنه علم بوقوع حادثة، ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، موصياً السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، وفقاً لـ"رويترز".
في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 05:45 PM
"عمليات التجارة" أشار إلى عدم علاقتها بالقرصنةتحذير بريطاني للسفن من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية
حذر موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، بشدة من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.
وذكر الموقع أنه علم بوقوع حادثة، ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، موصياً السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، وفقاً لـ"رويترز".
في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.
، تحذير بريطاني للسفن من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية ،
المصدر : الخليج 365
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