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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "الخليج 365" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 05:33 PM"الرويضان" يُرزق بالمولودة "سارة"
رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "الخليج 365" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.
، "الرويضان" يُرزق بالمولودة "سارة" ،
المصدر : الخليج 365
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