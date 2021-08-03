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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131؛ موضحًا أن Google أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من خلال هذا الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131؛ موضحًا أن Google أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من خلال هذا الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:39 PM
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131؛ موضحًا أن Google أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من خلال هذا الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
، "الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث "كروم" ،
المصدر : الخليج 365
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