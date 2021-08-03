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تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أن تغلب على اليابان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اسينسيو، في الشوط الإضافي الثاني (د115) من تسديدة قوية داخل الصندوق.
وتواجه إسبانيا في النهائي منتخب البرازيل "حامل اللقب"، السبت المقبل، بعد فوز "السامبا" 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك، بعد انتهاء المباراة دون أهداف عقب وقت إضافي.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 05:15 PM
بعد إقصاء المكسيك واليابانذهب أولمبياد "طوكيو 2020" بين البرازيل وإسبانيا
تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أن تغلب على اليابان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اسينسيو، في الشوط الإضافي الثاني (د115) من تسديدة قوية داخل الصندوق.
وتواجه إسبانيا في النهائي منتخب البرازيل "حامل اللقب"، السبت المقبل، بعد فوز "السامبا" 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك، بعد انتهاء المباراة دون أهداف عقب وقت إضافي.
، ذهب أولمبياد "طوكيو 2020" بين البرازيل وإسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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