شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر،جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف الموج.