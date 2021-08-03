شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يتحدث عن موعد الانتهاء من الإجرءات الاحترازية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري طب أسرة ومجتمع، الدكتور عواد الذايدي، عن موعد الانتهاء من الإجرءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال عواد الذايدي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"إذا أخذ 70% من المجتمع جرعتين من لقاح كورونا، نستطيع الرجوع للحياة الطبيعية".

وكانت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أعلنت عن إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي".