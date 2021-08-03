شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 178 يوماً وصل إلى 1934 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.