شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1113 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 510,107 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8270 حالة وفاة.