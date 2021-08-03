شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة يطلع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):سمو أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، يطّلع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري الذي تُنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة على مساحة 12 ألف متر مربع بنسبة إنجاز بلغت 62%.
خلال الجولة الميدانية..
قدّم معالي أمين المدينة المهندس فهد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة، شرحًا عن أعمال المرحلة الأولى التي تهدف إلى:
•إضافة بُعد جديد للأهمية التاريخية للمسجد.
•زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 3 آلاف مصلٍ.
•رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصلين وزوار المنطقة.
ويُعد مشروع مركز القبلتين الحضاري أحد المشاريع التي تُجسد مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بالمعالم الدينية والتاريخية في المدينة المنورة.