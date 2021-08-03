شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة يطلع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

‏سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، يطّلع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري الذي تُنفذه ‎هيئة تطوير منطقة المدينة على مساحة 12 ألف متر مربع بنسبة إنجاز بلغت 62%.

‏خلال الجولة الميدانية..

قدّم معالي ‎أمين المدينة المهندس فهد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة، شرحًا عن أعمال المرحلة الأولى التي تهدف إلى:

•إضافة بُعد جديد للأهمية التاريخية للمسجد.

•زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 3 آلاف مصلٍ.

•رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصلين وزوار المنطقة.

‏ويُعد مشروع مركز القبلتين الحضاري أحد المشاريع التي تُجسد مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة ‎خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بالمعالم الدينية والتاريخية في ‎المدينة المنورة.