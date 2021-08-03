أمير الجوف يوجه بإنهاء مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال ثلاثة أشهر، لانتهاء المدة المتفق عليها بعد منح المقاول سنة إضافية، مع تنفيذة وفق المعايير المنصوص عليها لأهمية هذه المشروع؛ ما يسهم باكتمال منظومة الطرق.

ووقف أمير الجوف، اليوم، على مشروع طريق ربط محطة القطار للشحن فى مركز بسطاء إلى طريق ميقوع/تبوك في مرحلته الأولى والثانية.

وقدم مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، شرحًا حول المشروع، مشيرًا إلى أن طوله يبلغ (64) كم بقيمة إجمالية (85،470،791.45) ريالًا، وأن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى (87.20%).

وشاهد أمير الجوف عرضًا مرئيًّا عن المراحل التي يمر بها المشروع حتى اكتماله والمشاريع المنفذة بمحافظة طبرجل؛ حيث يتم العمل بمشروع الصيانة بقيمة (47.594.781) ريال، ومبادرات السلامة والبالغ قيمتها (14.339.141) ريال.

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