«حماية المستهلك»: 3 حالات لاستبدال إطار السيارة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت جمعية حماية المستهلك أن استبدال إطار السيارة يكون في 3 حالات منها عند وجود تشققات أو قطع بجدار الإطار.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب استبدال إطار السيارة في حالة وجود انتفاخات على مداس الإطار أو الجدار وعند تجاوز العمر الافتراضي للإطار سنتين من تاريخ الصنع.

عمر إطار السيارة

وكان نادي السيارات ADAC الألماني قال إنه يمكن معرفة عمر إطارات السيارة من خلال رقم DOT الموجود على جانب الإطار.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذا الرقم يتألف من ثلاث خانات، يشتمل كل منها على أربعة أعداد، يشير أول عددين إلى الأسبوع الذي تم فيه إنتاج الإطار. أما يشير العددان الأخيران فيدلان على عام الصنع.

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