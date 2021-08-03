أخبار السعودية.. الإعدام لقاتل رجال الأمن بالشرقية.. وعودة حضورية مشروطة للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 م منها: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن شرع في قتل رجال الأمن بالشرقية، و عودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس بشروط.

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن شرع في قتل رجال الأمن بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن، أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف.

شروط عودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس في 29 أغسطس

كشفت وزارة التعليم، عن آلية العودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وإمكانية عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع بداية العام الدراسي المقبل.

أمطار وعواصف رعدية على 5 مناطق

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق، مع هطول أمطار متفاوتة على خمس مناطق.

حجز مواعيد جرعة لقاح كورونا الأولى مسبقًا لطلاب الفئة 12 - 18 عامًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 - 18) عامًا.

أمانة جدة توقِع بعمالة استغلت عمارة قديمة بالبغدادية لتزوير ماركات الملابس

أعلنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، اليوم الثلاثاء، ضبط عمارة سكنية بنطاق "البغدادية" تُمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام الملصقات بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

المركزي السعودي يفتح باب التقديم للابتعاث ببرنامج «الاقتصاديين السعوديين»

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة التاسعة عشرة، لكل من الجنسين.

بنك التنمية الاجتماعية: 7 خطوات إلكترونية لإجراء إخلاء طرف

قال بنك التنمية الاجتماعية، إن هناك نحو 7 خطوات لطباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا وتقديمه إلى الجهات التي تطلبه من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند.

تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية لمطايا مهرجان ولي العهد بالطائف

كشف الاتحاد السعودي للهجن، عن أنه يتم استخدام تقنيات عالمية لتركيب الشرائح الإلكترونية للمطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف، والتي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

السديس: القيادة قدمت دعمًا غير محدود لتطوير الخدمات بالحرمين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، والتي ساهمت في تمكين قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي من أداء نسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

«حقوق الإنسان»: 366 زيارة لدور الإيواء والتنسيق لمعالجة ملفات 194 حالة

ذكرت هيئة حقوق الإنسان، أنها نفذت ٣٦٦ زيارة لدور الإيواء في كافة مناطق المملكة خلال العام الماضي (٢٠٢٠م). كما نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف المناطق.

«أبشر»: لا تحديث لرقم الجوال من خارج المملكة.. وهذه طرق تغييره

قالت منصة أبشر إنه لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة.

خبير موارد بشرية: الإجراءات المستقبلية ضد الموظفين «نادرة جدًّا»

قال عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، إن التحصين (ضد فيروس كورونا) يصل إلى 100% في كثير من المنشآت ما يدل على جودة العمل ثقافة المجتمع، لذلك لن يكون هناك أي إجراءات مستقبلية حيال أي موظف إلا في حالات نادرة والأمور الطبية والصحية .

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