بنك التنمية الاجتماعية: 7 خطوات إلكترونية لإجراء إخلاء طرف

الرياض - محمد عبدالله - قال بنك التنمية الاجتماعية، إن هناك نحو 7 خطوات لطباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا وتقديمه إلى الجهات التي تطلبه من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أنه يمكن إخلاء الطرف من خلال اختيار خدمة إخلاء الطرف للمواطنين من قائمة «الخدمات الإلكترونية» على الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الضغط على أيقونة «توجه للخدمة» في أسفل صفحة الخدمة ثم الدخول من خلال خدمة النفاذ الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وسيتم إرسال رمز التأكيد المؤقت على الجوال المسجل ثم إدخاله والضغط على متابعة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وستظهر الصفحة الخاصة بحساب المستفيد، وهنا يمكنه الضغط على «إخلاء طرف» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، وفي صفحة الخدمة يمكن طباعة إخلاء الطرف الخاص بالمستفيد، كما يمكن طباعته لشخص متوفي، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

4 شروط للحصول على تمويل بـ10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعي

«التنمية الاجتماعية» يحذر من إعلانات مضللة حول تمويل منتج نفاذ