«الصحة»: انخفاض حالات «كورونا» الحرجة والنشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1433 حالة، بينما تم أمس الاثنين تسجيل 1434 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 10575 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10624 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و 1113 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح كورونا، كما أشارت –في وقت سابق- إلى أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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