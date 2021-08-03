أمانة جدة توقِع بعمالة استغلت عمارة قديمة بالبغدادية لتزوير ماركات الملابس

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، اليوم الثلاثاء، ضبط عمارة سكنية بنطاق "البغدادية" تُمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة مشيراً إلى ضبط (3500) لاصق، وذلك خلال مداهمة الموقع والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.

وأكد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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