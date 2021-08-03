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القبض على مقيم حاول كسر صراف آلي في القصيم

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الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم يحمل الجنسية البنجلاديشية حاول كسر خزانة صراف آلي بعد تنكره في زي عمال الصيانة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلّل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل.

وأضاف أن المقيم حاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي، وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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