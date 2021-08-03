تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، بعد انخفاض التداولات بفعل الحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 88175 ليرة (58.22 دولار)، مقابل 88201 ليرة (58.18 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، الثلاثاء، إلى مستوى 77155 ليرة (50.94 دولار)، مقابل نحو 77178 ليرة ( 50.91 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، الثلاثاء، إلى مستوى 66133 ليرة (43.66 دولار)، مقابل 66152 دولار ( 43.63 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51436 ليرة (33.96 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44088 ليرة (29.11 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 36789 ليرة (24.29 دولار).

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 2 مليون و742 ألفا و252 ليرة (1811 دولار)، مقابل 2 مليون 743 ألفا و061 ليرة (1809 دولارات) في ختام تعاملات أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان، الثلاثاء، سجل نحو 617 ألفا و242 ليرة (407.54 دولار)، مقابل 617 ألف 424 ليرة ( 407.25 دولار) عن إغلاق تعاملات أمس الإثنين.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1813.70 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل... إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة (في) الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا".

وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن البنك المركزي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول أكتوبر تشرين الأول إذا أظهر التقريران الشهريان القادمان للوظائف زيادة التوظيف بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يتوقع.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري وهما ملاذان آمنان خلال جلسة التداول في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 25.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2682.32 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1054.22 دولار.