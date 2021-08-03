نائب رئيس الأركان يستعرض سير العمليات باليمن مع قائد القوات البرية السودانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي نائب رئيس الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة يوم امس، معالي قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

لقاء نائب رئيس الأركان والمسؤول السوداني

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.



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