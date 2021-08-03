، لدعم منظومة التغذية.. الرئيس المصري يقرر رفع سعر الخبز المدعوم ،

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أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه قد آن الأوان لرفع ثمن الخبز المدعوم، من أجل توفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات جنيه مصري.
وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة: سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.
وأضاف: حان الوقت لرفع ثمن الخبز الذي يبلغ ثمنه 5 قروش.
ووجّه رسالته إلى الشعب المصري بأنه يجب عليه أن يساهم في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.
وأردف "السيسي": لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفًا من الخبز، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
وأكد الرئيس المصري أن ذلك لا يعني رفع سعر الخبز بشكل كبير إلى درجة بيعه بالتكلفة التي تتحملها الحكومة وتتراوح ما بين 60- 70 قرشًا، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم مناسب.
لدعم منظومة التغذية.. الرئيس المصري يقرر رفع سعر الخبز المدعومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه قد آن الأوان لرفع ثمن الخبز المدعوم، من أجل توفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات جنيه مصري.
وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة: سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.
وأضاف: حان الوقت لرفع ثمن الخبز الذي يبلغ ثمنه 5 قروش.
ووجّه رسالته إلى الشعب المصري بأنه يجب عليه أن يساهم في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.
وأردف "السيسي": لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفًا من الخبز، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
وأكد الرئيس المصري أن ذلك لا يعني رفع سعر الخبز بشكل كبير إلى درجة بيعه بالتكلفة التي تتحملها الحكومة وتتراوح ما بين 60- 70 قرشًا، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم مناسب.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:36 PM
قال: من غير المعقول أن يوازي ثمن السيجارة الواحدة سعر 20 رغيفًا
أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه قد آن الأوان لرفع ثمن الخبز المدعوم، من أجل توفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات جنيه مصري.
وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة: سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.
وأضاف: حان الوقت لرفع ثمن الخبز الذي يبلغ ثمنه 5 قروش.
ووجّه رسالته إلى الشعب المصري بأنه يجب عليه أن يساهم في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.
وأردف "السيسي": لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفًا من الخبز، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
وأكد الرئيس المصري أن ذلك لا يعني رفع سعر الخبز بشكل كبير إلى درجة بيعه بالتكلفة التي تتحملها الحكومة وتتراوح ما بين 60- 70 قرشًا، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم مناسب.
، لدعم منظومة التغذية.. الرئيس المصري يقرر رفع سعر الخبز المدعوم ،
المصدر : الخليج 365
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