، مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً ،

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أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.
وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.
جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.
مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.
وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.
جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:28 PM
ثمّن الجهود الحاسمة في نصرة الحق الكويتي وتكريس الشرعية الدولية
أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.
وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.
جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.
، مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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