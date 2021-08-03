شكرا لمتابعة خبر عن نجل حميدان التركي ينشر رسالة صوتية لوالده بعد زيارة شقيقتيه له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، عن زيارة شقيقتيه نورة وأروى لأبيه في سجنه.

ونشر مقطع صوتي لوالده أعرب فيه عن فرحته بهذه الزيارة، حيث علق على المقطع قائلًا : أبي يحمد الله على تيسير زيارتهن ويوصيكم بالدعاء له أن تتيسر جلسة اليوم وأن يكتب الله له الفرج.

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.