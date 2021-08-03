«الصحة»: حجز مواعيد جرعة لقاح كورونا الأولى مسبقًا لطلاب الفئة 12 – 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تم تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح فيروس كورونا، وفقا لقناة الإخبارية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن عدد جرعات لقاح كورونا المملكة في المملكة تجاوز الـ27 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وكانت وزارة الصخة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 1063 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1620 حالة ووفاة 10 أشخاص.