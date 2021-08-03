إصابة شخص في حادث تصادم بطريق المخواه بطاط في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الهلال الأحمر، إصابة شخص في حادث تصادم بطريق المخواه بطاط بالباحة.

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت في السابعة و34 دقيقة صباحًا، بلاغاً على الرقم الموحد، مفاده وقوع حادث تصادم بطريق المخواه بطاط.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، مشيرًا إلى أنه عند وصولها ومسح الموقع اتضح وجود اصابة محتجزه بالموقع بداخل السيارة.

وأشار إلى أن إصابة الشخص كانت خطيرة، مؤكدًا التعامل معه اسعافياً، ونقلها إلى مستشفى المخواه لتلقي العلاج اللازم.