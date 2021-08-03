تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية لمطايا مهرجان ولي العهد بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - كشف الاتحاد السعودي للهجن، عن أنه يتم استخدام تقنيات عالمية لتركيب الشرائح الإلكترونية للمطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف، والتي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

وأضاف الاتحاد، في بيان له، أن لجنة تركيب الشرائح بدأت مهامها منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، في ميدان نادي الهجن بالطائف، إذ تتم عملية تركيب خمسة آلاف شريحة خلال سبعة أيام، على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وستها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيرًا تركيب الشرائح من خلال مختصين في هذا المجال.

وأوضح ان موقع ترکیب الشريحة يكون في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك کودة خاصة بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.

وأشار اتحاد الهجن إلى أن الشرائح تحتوي على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرج في العمر، إضافة إلى نوعها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

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