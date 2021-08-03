إطلاق الاستراتيجية الاستثمارية للمخطط الإعلاني بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أطلق وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاستراتيجية الاستثمارية للمخطط الإعلاني بالمنطقة الشرقية، التي تشتمل على مبادرات تناسب هوية كل مدينة واقتصاداتها، وتدعم الاستثمارات وتنمية الايرادات وتسهم بتحقيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري.

وذكرت أمانة المنطقة، عبر تويتر، أن المخطط الإعلاني بالمنطقة الشرقية ينطلق خلال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز القفزة النوعية بالاستثمارات وبالمحتوى والخيارات الإعلانية التفاعلية، وتعتبر قيمة إضافية للمنطقة عبر تمكين وسائل إعلانية مبتكرة كإعلانات الأراضي البيضاءوالتغليف الإعلاني للمباني.

وكان الحقيل ذكر، أمس الإثنين، أن المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية يلبي أحد أهداف رؤية السعودية 2030، بأن تكون ٣ مدن سعودية من ضمن أفضل ١٠٠ مدينة بالعالم.

من جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية، إن استراتيجية المخطط الإعلانى تأتي امتدادا لجهود الأمانة مع هيئة التطوير لتطوير منظومة الاستثمارات؛ حيث تتضمن مسابقة للتصاميم لتنفيذ مجموعة من المعالم الحضارية بنموذج استثماري إعلاني تعكس هوية المنطقة الشرقية لأول مرة على مستوى الأمانات.

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