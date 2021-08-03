السفارة السعودية بالكويت تغلق أبوابها يومي الأحد والاثنين المقبلين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الثلاثاء، غلق أبوابها يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، على ان يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود أن تلفت عناية المواطنين الكرام بأن يومي الأحد والأثنين القادمين (8 و9 أغسطس 2021م) ستكون إجازة رسمية في دولة الكويت بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل في السفارة السعودية بالكويت يوم الثلاثاء القادم (10 أغسطس 2021م).

اقرأ أيضا:

توضيح من سفارة المملكة بالكويت حول مواعيد الدوام الرسمية الجديدة