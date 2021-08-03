المركزي السعودي يفتح باب التقديم للابتعاث ببرنامج «الاقتصاديين السعوديين»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة التاسعة عشرة، لكل من الجنسين.

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن برنامج الاقتصاديين السعوديين هو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والموصى بها من قِبل وزارة التعليم.

وأضاف البنك المركزي، أن فترة التسجيل بدأت من يوم الأحد 1 أغسطس الجاري، وستنتهي يوم السبت الموافق 28 من الشهر ذاته.

وأوضح البنك أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الاقتصاد، أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله؛ وذلك في أحد التخصصات الآتية: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)، إضافةً إلى معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أن تكون نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج.

كما اشترط البنك في المتقدم للبرنامج ألّا يتجاوز عمره 27 عاماً لحامل البكالوريوس و30 عاماً لحامل الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وبين أن المقبولين في البرنامج سيُمنحون العديد من المزايا، وأوضح أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي.