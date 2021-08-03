السعودية | جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية فأعلى

المناطق - الرياض

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل : دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، برنامج تجميل الشعر والعناية به.

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل، كونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل .

يُشار إلى أن التسجيل متاح لحاملات شهادة الثانوية فأعلى لغاية يوم السبت 21 أغسطس 2021م عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa .