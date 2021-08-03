شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أحواش عشوائية على مساحة 16 ألف متر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة بممثلة ببلدية أبرق الرغامة الفرعية 8 أسوار مخالفة بملحقاتها في حي "الحرازات" على مساحة إجمالية بلغت 16,000متر مربع، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية حيث رصدت أحواشاً من البلوك واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بإزالة جميع المخالفات.

وأكد رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني, استمرار الأعمال الرقابية بالتنسيق مع إدارات الأمانة للحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.