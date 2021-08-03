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شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يشيد بجهود إخاء الخيرية لرعاية الأيتام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03
وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.
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أمير الشرقية يشيد بجهود إخاء الخيرية لرعاية الأيتام
الخدمات تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه اليوم، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صالح الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة سالم الشمري.
لقاء أمير الشرقية وأمين عام إخاء
وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.
ونوه الدهمشي بمتابعة سمو أمير المنطقة لأعمال المؤسسة في المنطقة ودعم برامجها وانشطتها.
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