الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور السعودية في التخلص من الاحتلال الغاشم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مجلس الوزراء الكويتي أن دولة الكويت تستذكر بكل “تقدير وامتنان” دور المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية أخواتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء وجهودهم الخيرة والمباركة التي ساهمت في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس 1990.

جهود السعودية في تحرير الكويت

وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود كان لها بعد فضل من الله الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله.

ذكرى الاحتلال الأليمة

يذكر أن يوم أمس حلت الذكرى الـ31 للغزو العراقي الغاشم حيث يستذكر الكويتيون ذكراه الأليمة والدروس والعبر من هذه المحنة ويستحضرون صمود المقاومة التي ضربت أروع البطولات في ملحمة وطنية خالدة تتوارثها الأجيال في سبيل تحرير البلاد.

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