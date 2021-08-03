بناء تعلن إنفاق 20 مليون ريال على خدمات وبرامج المستفيدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري أكثر من 20 مليون ريال لكفالة ورعاية أيتامها، وكانت أبرز المصروفات على الخدمات التي تساهم في تحسين حياتهم من الجوانب المادية إضافة إلى البرامج التدريبية والمهارية والنفقات الأسرية، إضافة إلى برامج تأهيل الأبناء والبنات لسوق العمل والسعي لتوفير فرص وظيفية لهم، كما تم إنفاقها على مشروع تاكسي لتمكين الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية والأمهات من الحصول على سيارة تكون مصدر دخل ووسيلة مواصلات لهم.

تفاصيل المصروفات والنفقات الأسرية

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة عبدالله بن عيد السبيعي أن إجمالي المصروفات على النفقات الأسرية والبرامج شملت، كفالات نقدية للأيتام واليتيمات، كفالة أرملة، مساعدات نقدية، ترميم وتأثيث منازل، كسوة العيد، التثقيف النفسي التربوي، إعانة زواج، لحوم رمضان، السلة الرمضانية، مصروفات عينية، السلة الوقائية، مواصلات دراسية، وتأمين طبي، ومصروفات أخرى مختلفة.

وقدم السبيعي شكره وتقديره لجميع الداعمين والشركاء الذين يقفون دائماً مع جمعية بناء لخدمة الأيتام ودعمهم والمساهمة في رعايتهم مؤكداً أن ما تم إنفاقه على مستفيدي الجمعية خلال النصف الأول من العام يؤكد حرص الجمعية على تغطية كافة الاحتياجات والمتطلبات لمستفيديها وفق خطتها، مؤكداً مواصلة هذا التوجه بهدف إسعاد كافة مستفيديها.



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