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أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

متابعة وحوكمة أمال الجمعيات الخيرية بشكل مدروس وصولاً للمحتاجين

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سالم بن خلف الشمري.

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030 - متابعات الخليج 365

متابعة وحوكمة

وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.

وقدم الأستاذ صالح الدهمشي شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال المؤسسة في المنطقة الشرقية ودعم برامجها وانشطتها.

 

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030 - متابعات الخليج 365

القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

من جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما حققه القطاع الثالث من تقدم في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية نظير ما يلقاه من دعم من القيادة الحكيمة من أجل أن يكون شريكًا في تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي حرصت على دعم وتنمية القطاع، وجعلت منه شريكًا فاعلًا وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطويره حتى أصبح يقدم خدمات نوعية للمستفيدين.

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030 - متابعات الخليج 365

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سالم بن خلف الشمري.

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030 - متابعات الخليج 365
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