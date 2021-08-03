أمير الشرقية ونائبه يستقبلان أمين إخاء: القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سالم بن خلف الشمري.

متابعة وحوكمة

وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.

وقدم الأستاذ صالح الدهمشي شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال المؤسسة في المنطقة الشرقية ودعم برامجها وانشطتها.

القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

من جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما حققه القطاع الثالث من تقدم في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية نظير ما يلقاه من دعم من القيادة الحكيمة من أجل أن يكون شريكًا في تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي حرصت على دعم وتنمية القطاع، وجعلت منه شريكًا فاعلًا وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطويره حتى أصبح يقدم خدمات نوعية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سالم بن خلف الشمري.



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