مطار الدمام يسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. تجاوزت الـ50 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت محطة مطار الملك فهد الدولي بالدمام أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلى درجة حرارة عالميًا

وقال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبر حسابه في “تويتر”، إن محطة مطار الملك فهد سجلت 50.5 درجة مئوية، كأعلى درجة شهدها العالم أمس، يليها الجهراء بالكويت، ثم مدينة الكويت.

درجات الحرارة الصغرى

ونشر المسند قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة بالمملكة، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث جاءت محطة الملك فهد كأعلى درجة حرارة، يليها الأحساء، ثم القيصومة.

من جهة أخرى، توقع المسند أن تنشط اليوم الثلاثاء الرياح الشمالية الغربية، التي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي منطقة الرياض تشمل الأفلاج ووادي الدواسر، كما يمتد التأثير إلى نجران، وشرقي منطقتي عسير والباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.



شارك الخبر