مركز الفلك الدولي يتوقع: الثلاثاء المقبل بداية السنة الهجرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون يوم الثلاثاء القادم رأس السنة الهجرية في العديد من الدول.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن معظم الدول الإسلامية، ستتحرى هلال شهر محرم 1443 يوم الأحد القادم.

تحري هلال المحرم

وبين مركز الفلك الدولي أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر المحرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 08 أغسطس، مبينا أن رؤية الهلال يومها مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية الدول.



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