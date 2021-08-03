محمد بن مسعود - الدمام - بتوزيع الهدايا والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال. ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن . ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه . 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 02:17 PM بتوزيع الهدايا والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة شارك مقر مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان (فعالية عروس الباحة 1442)، وتمثلت المشاركة في توزيع الهدايا على الزوار والتعريف بدور المركز وأهميته في محاربة التطرف والغلو والفكر الضال. ويعمل المركز بسرية تامة عند تلقي معلومات المتصل ويقوم بأخذ كل معلومة بمحمل الجدية والعمل مبكراً على مواجهة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن . ويدعو مركز العمليات كل من يلاحظ أي تصرف مشبوه من أي شخص التواصل مع الرقم 990 والذي بدوره يقوم بتلقي البلاغ والتعامل معه . الكلمات المفتاحية ، شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مركز العمليات الميدانية 990 يشارك في فعاليات عروس الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.