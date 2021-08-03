، 54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض ،

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات في مرحلتها الرابعة للعام الحالي ١٤٤٢هـ، والتي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي.
وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات انطلاق برامجها التدريبية بدء من 7 من محرم للعام الجديد 1443هــــ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب ببوابة تعليم الرياض .
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر 32 برنامجًا للمعلمين و22 برنامجًا للمعلمات, مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود بالنفع على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.
وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 02:09 PM
ضمن المرحلة الرابعة بمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات في مرحلتها الرابعة للعام الحالي ١٤٤٢هـ، والتي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي.
وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات انطلاق برامجها التدريبية بدء من 7 من محرم للعام الجديد 1443هــــ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب ببوابة تعليم الرياض .
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر 32 برنامجًا للمعلمين و22 برنامجًا للمعلمات, مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود بالنفع على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.
وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .
، 54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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