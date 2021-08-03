- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.
وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.. وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 02:05 PM
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى فرع النيابة العامةالقصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة
أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.
وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.. وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.
، القصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.