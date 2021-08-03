، العودة بعد "كورونا"..  صيانة وتهيئة 700 مبنى مدرسي بمكة ،

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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1443هـ، من خلال 46 فرقة للصيانة والتكييف التي تضم 46 مهندساً فنياً وإدارياً وبإنجاز يومي لـ 30 مدرسة في الصيانة، استعداداً للعودة الحضورية الآمنة، كما تستهدف صيانة 47 ألف مكيف شباك وإسبلت.
وتستهدف الخطة 700 مبنى مدرسي؛ حيث ينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة عقود الصيانة، من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس بدأت من يوم الأحد 22 / 12 / 1442 وتنتهي قبل عودة الطلاب، ويستقبل المركز بلاغات الصيانة في الفترة الصباحية والمسائية عبر برنامج الماجد للصيانة.
ومن منجزات مركز العلميات والطوارئ استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة للوزارة، وبرنامج تواصل وخدمة الواتساب.
ويجري المركز بصفة مستمرة تقييم مستوى جودة العمل المقدمة للمدارس وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات إلكترونية والأرشفة الإلكترونية للخطابات.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:53 PM
46 فرقة للصيانة والتكييف تنجز لـ 30 مدرسة يومياً استعداداً لاستقبال الطلابالعودة بعد "كورونا".. صيانة وتهيئة 700 مبنى مدرسي بمكة
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1443هـ، من خلال 46 فرقة للصيانة والتكييف التي تضم 46 مهندساً فنياً وإدارياً وبإنجاز يومي لـ 30 مدرسة في الصيانة، استعداداً للعودة الحضورية الآمنة، كما تستهدف صيانة 47 ألف مكيف شباك وإسبلت.
وتستهدف الخطة 700 مبنى مدرسي؛ حيث ينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة عقود الصيانة، من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس بدأت من يوم الأحد 22 / 12 / 1442 وتنتهي قبل عودة الطلاب، ويستقبل المركز بلاغات الصيانة في الفترة الصباحية والمسائية عبر برنامج الماجد للصيانة.
ومن منجزات مركز العلميات والطوارئ استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة للوزارة، وبرنامج تواصل وخدمة الواتساب.
ويجري المركز بصفة مستمرة تقييم مستوى جودة العمل المقدمة للمدارس وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات إلكترونية والأرشفة الإلكترونية للخطابات.
، العودة بعد "كورونا".. صيانة وتهيئة 700 مبنى مدرسي بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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