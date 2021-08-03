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وقّع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها بلدية محافظة بلجرشي لمدة 25 عاماً بمبلغ 15,150.000 ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة.
وقال "السواط": هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفّذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقاً لتطلعات القيادة، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع، خدمة للمستفيدين.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:48 PM
ضمن الخطة الشاملة الهادفة لتطوير وتأهيل المحافظةبوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري
وقّع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها بلدية محافظة بلجرشي لمدة 25 عاماً بمبلغ 15,150.000 ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة.
وقال "السواط": هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفّذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقاً لتطلعات القيادة، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع، خدمة للمستفيدين.
، بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري ،
المصدر : الخليج 365
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