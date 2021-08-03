- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.
وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.
وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:51 PM
بينها الكوادر الطبية العاملة في الدولة والعاملون في القطاع التعليمي"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.
وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.
وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.
، "الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.