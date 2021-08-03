شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فنانات تشكيليات يقدمن لوحات فنية للموارد البشرية بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر قدمت فنانات تشكيليات من تبوك مجموعة من اللوحات المعبرة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بتبوك الأستاذة نسرين بصري وكان باستقبالهم مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بتبوك الأستاذ علي بن مهدي العطوي والذي أثني على عمل الفنانات ومؤكداً دعم الوزارة لهم

وذكر مدير عام فرع الوزارة بتبوك الأستاذ منيف بن هابس الحربي ان جهود المملكة كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بتعريف بمخاطر وآثار هذه الجريمة وسبل التصدي لها، وأفضل الممارسات لكشف وحماية ضحاياها وحرص الوزارة على تطوير الآليات والإجراءات لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص