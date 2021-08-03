شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يستقبل فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد ببريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة المساعد ببريدة فضيلة الشيخ محمد بن راشد الجديع .

ورحب سمو أمير القصيم بفضيلته ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة , في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله أن يعينهم ويوفقهم لأداء الأمانة العظيمة في ظل إحقاق الحق وإبراء الذمة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع ، متمنياً سموه لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جهته ، أعرب فضيلة القائم بأعمال رئيس المحكمة العامة المساعد ببريدة عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم استقباله ، ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية.